Chapecoense toma gol cedo, desperdiça chances e estreia na Série B 2025 com derrota para o CRB A Chapecoense teve chances claras, mas desperdiçou oportunidades e estreou na Série B 2025 com derrota fora de casa para o CRB ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não foi por falta de chance, mas por capricho que a Chapecoense estreou na Série B 2025 com derrota. O Verdão perdeu por 1 a 0 para o CRB neste sábado (5), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Foi o primeiro jogo do time após o vice-campeonato do Catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Brasil registra taxa de alfabetização de 49,3% em 2023, segundo dados do Inep

Vini Jr perde pênalti, mas faz gol e iguala recorde de Fenômeno no Real Madrid

Sugar Daddies: cidades catarinenses aparecem no top 5 de destinos preferidos