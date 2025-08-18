Chapecoense vence o Paysandu e segue firme no G-4 da Série B Jogando na Arena Condá, Chapecoense bateu o Paysandu por 2 a 0 e continua entre os quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato... ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 07h18 ) twitter

Em tarde inspirada de Walter Clar, a Chapecoense venceu o Paysandu por 2 a 0, na Arena Condá, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse jogo emocionante!

