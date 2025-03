Chapecoense x Avaí ao vivo: onde assistir, horário e escalações da final do Catarinense 2025 Final do Campeonato Catarinense 2025 será realizada em Xanxerê, no Estádio Josué Annoni, com a disputa Chapecoense x Avaí neste sábado... ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 09h05 (Atualizado em 15/03/2025 - 09h05 ) twitter

Os primeiros 90 minutos da grande final do Campeonato Catarinense 2025 entre Chapecoense e Avaí serão disputados neste sábado (15), às 16h30, no Estádio Josué Annoni, em Xanxerê. O ‘primeiro tempo’ da decisão foi cercado de mistério e discussão sobre o palco da partida, mas está confirmado para a casa do Verdão no Estadual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante final!

