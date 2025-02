Chapecoense x Avaí: escalações, onde assistir e tudo sobre o duelo do Leão Após derrota no clássico, Avaí volta a campo nesta quarta-feira buscando uma reabilitação no Catarinense 2025 ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Perder um clássico nunca é fácil. Ainda mais da maneira com que o Avaí foi derrotado no último sábado, jogando mais de 100 minutos com um jogador a mais e criando diversas oportunidades, mas não conseguindo converter as chances em gol. Após o baque, o Leão entra em campo novamente nesta quarta-feira diante da Chapecoense às 20h30 em Xanxerê necessitando de uma vitória para buscar uma pronta reabilitação em um campeonato que apenas começou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

Leia Mais em ND Mais:

Figueirense x Concórdia: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Furacão

Kennedy Nunes assume cadeira no Governo do Estado com a missão de fortalecer interlocução

Indicadores de criminalidade em SC: número de homicídios e feminicídios tem queda em 2025