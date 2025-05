Chapecoenses devem gastar R$ 286 com presentes no Dia das Mães, aponta pesquisa Levantamento mostra que intenção de compra cresceu 5,5% em relação a 2024 em Chapecó, no Oeste ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 19h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h47 ) twitter

Considerada a segunda data mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal, o Dia das Mães, comemorado neste domingo (12), promete aquecer o comércio catarinense. A ocasião deve registrar o maior gasto médio dos últimos anos, conforme aponta pesquisa da Fecomércio-SC (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina).

Saiba mais sobre as expectativas de gastos e o impacto no comércio local consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

