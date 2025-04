‘Chave na ignição’: carro roubado em assalto é recuperado em menos de 24h em Chapecó A família foi surpreendida pelos criminosos na noite de quinta-feira (3), no bairro Paraíso; carro roubado foi recuperado na área leste... ND Mais|Do R7 05/04/2025 - 05h08 (Atualizado em 05/04/2025 - 05h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O carro roubado durante um assalto na noite de quinta-feira (3), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, foi recuperado nesta sexta-feira (4), no mesmo município. O crime aconteceu no bairro Paraíso, quando um casal foi surpreendido por dois criminosos armados ao chegar em casa.

Para saber todos os detalhes dessa ocorrência e como a polícia agiu rapidamente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Scanners corporais: SC foi pioneira na eliminação da revista íntima manual em presidios

Cacau Menezes: Entenda como a Felipe Schmidt, a principal rua de Floripa, pode ganhar cara nova

Adolescente é atropelado por carro logo após descer de ônibus em Blumenau