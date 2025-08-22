Chegada e expansão de 42 indústrias em SC promete gerar 18,5 mil empregos: ‘Mais oportunidades’ Indústrias foram contempladas com incentivos fiscais como: postergação do ICMS, desoneração do imposto na compra de determinados produtos... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 21/08/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Incentivos fiscais para que 42 indústrias venham para Santa Catarina ou expandam sua estrutura no estado devem gerar 18,5 mil empregos diretos e indiretos, afirmou o Governo do Estado. A assinatura dos contratos das empresas contempladas ocorreu na quarta-feira (20).

Saiba mais sobre como esses incentivos podem transformar a economia local e gerar novas oportunidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau deve economizar R$ 400 mil ao ano com mudança de endereço de secretarias

Cidade com melhor média salarial em região de SC tem menos de 4 mil habitantes

‘Acabar com a sua vida’: deputado de SC ameaça Moraes em plenário e recua minutos depois