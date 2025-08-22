Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Chegada e expansão de 42 indústrias em SC promete gerar 18,5 mil empregos: ‘Mais oportunidades’

Indústrias foram contempladas com incentivos fiscais como: postergação do ICMS, desoneração do imposto na compra de determinados produtos...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Incentivos fiscais para que 42 indústrias venham para Santa Catarina ou expandam sua estrutura no estado devem gerar 18,5 mil empregos diretos e indiretos, afirmou o Governo do Estado. A assinatura dos contratos das empresas contempladas ocorreu na quarta-feira (20).

Saiba mais sobre como esses incentivos podem transformar a economia local e gerar novas oportunidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.