‘Chegaram atirando’: estudantes indígenas da UFSC relatam medo após sofrerem onda de ataques Três ocorrências entre os dias 5 e 7 de julho transformaram rotina no Alojamento Estudantil Indígena em tensão e insegurança; ataques... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h37 ) twitter

A onda de ataques a estudantes indígenas no campus Trindade da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), entre os dias 5 e 7 de julho, fez com que o direito de acesso à educação se transformasse em medo e insegurança. Segundo uma moradora do Alojamento Estudantil Indígena da universidade, os estudantes não se sentem seguros e afirmam que os ataques recentes não foram casos isolados.

Para entender melhor essa situação alarmante e as repercussões que ela traz, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

