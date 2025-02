Chegou a hora das escolas de samba de Florianópolis brilharem na avenida para 60 mil pessoas Desfile das escolas de samba começam nesta sexta-feira (28); ingressos para arquibancada estão esgotados ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h26 ) twitter

Com expectativa de público superior a 60 mil pessoas nos dois dias, os desfiles das escolas de samba da Grande Florianópolis em 2025 prometem ser um dos maiores e mais organizados dos últimos anos. Os ingressos para as arquibancadas estão esgotados, mas para quem não garantiu entrada, o Grupo ND transmitirá, com exclusividade, os dois dias de evento, sexta-feira (28) e sábado (1º), ao vivo pelo NDPlay, pelo portal NDMais e, claro, na NDTV, levando o espetáculo da passarela Nego Quirido para todo o Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

