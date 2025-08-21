‘Cheiro forte de álcool’: Motorista que causou acidente na BR-470 pode perder CNH em SC Condutor de 50 anos se recusou a fazer o teste do bafômetro e responderá criminalmente pelo acidente entre Indaial e Rodeio ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 23h18 ) twitter

O motorista de 50 anos, flagrado dirigindo um Gol branco na contramão da BR-470, pode ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa por 12 meses, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). O acidente registrado durante a noite do último domingo (17) deixou várias vítimas feridas, incluindo duas crianças.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

