Cheiro forte e carro ‘pesado’ entregam 220 kg de maconha em abordagens na BR-282 em SC Duas abordagens resultaram na apreensão de maconha em Chapecó e no trevo de acesso entre Modelo e Pinhalzinho; duas pessoas foram presas... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 12h46 (Atualizado em 28/01/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas abordagens no Oeste de Santa Catarina resultaram na apreensão de cerca de 220 kg de maconha na BR-282, no município de Chapecó e no trevo de acesso entre Modelo e Pinhalzinho. Os motoristas foram presos.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Batida lateral destrói veículo e deixa homem de 50 anos gravemente ferido em Novo Horizonte

Quantidade de lixo recolhido nas praias de Florianópolis aumenta 1.233%

Agricultores de SC podem perder terras na fronteira se não regularizarem situação com União