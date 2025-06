Chelsea estreia com vitória na Copa do Mundo de Clubes da Fifa; Flamengo fica de olho Com gols de Pedro Neto e Enzo Fernandez, Chelsea venceu o Los Angeles por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo de Clubes da Fifa ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 06h56 ) twitter

O Chelsea estreou com vitória por 2 a 0 em cima do Los Angeles na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nesta segunda-feira (16), em Atlanta (EUA). Os gols da equipe inglesa foram marcados um em cada tempo: primeiro com Pedro Neto e depois, já nos minutos finais, pelo capitão Enzo Fernandez.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a performance do Chelsea e o próximo confronto com o Flamengo!

