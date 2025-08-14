Chiclete de maconha? Apreensão revela esquema de tráfico e contrabando em SC Polícia encontrou, entre outros itens, gomas de marcar feitas a partir de substância encontrada na maconha em Itajaí ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 05h37 ) twitter

ND Mais

Duas mulheres foram presas por contrabando e tráfico de drogas na noite desta terça-feira (12), em Itajaí. Entre os itens encontrados com elas, estavam gomas de mascar feitas com THC, substância psicoativa encontrada na maconha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão surpreendente!

