Chiclete de maconha? Apreensão revela esquema de tráfico e contrabando em SC
Polícia encontrou, entre outros itens, gomas de marcar feitas a partir de substância encontrada na maconha em Itajaí
Duas mulheres foram presas por contrabando e tráfico de drogas na noite desta terça-feira (12), em Itajaí. Entre os itens encontrados com elas, estavam gomas de mascar feitas com THC, substância psicoativa encontrada na maconha.
