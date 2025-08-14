Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Chiclete de maconha? Apreensão revela esquema de tráfico e contrabando em SC

Polícia encontrou, entre outros itens, gomas de marcar feitas a partir de substância encontrada na maconha em Itajaí

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Duas mulheres foram presas por contrabando e tráfico de drogas na noite desta terça-feira (12), em Itajaí. Entre os itens encontrados com elas, estavam gomas de mascar feitas com THC, substância psicoativa encontrada na maconha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão surpreendente!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.