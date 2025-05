‘Chimarródromos’: cidades da serra de SC podem ter água quente em pontos turísticos Projeto propõe instalação de estruturas públicas com água quente para chimarrão em praças e áreas turísticas da região serrana ND Mais|Do R7 25/05/2025 - 22h15 (Atualizado em 25/05/2025 - 22h15 ) twitter

A tradicional cultura do chimarrão no Sul do país inspirou um projeto para a criação de pontos públicos de fornecimento de água quente na Serra Catarinense. As estruturas, chamadas de chimarródromos, poderão ser implantadas em praças, espaços públicos e pontos turísticos da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa iniciativa inovadora!

