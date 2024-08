Chiodini Defende Visão Ambiciosa para Mobilidade em Itajaí Nesta terça-feira (20), ocorreu a segunda entrevista da série com os prefeituráveis de Itajaí, no Litoral Norte. Comandada pela repórter... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 20/08/2024 - 21h21 ) ‌



Nesta terça-feira (20), ocorreu a segunda entrevista da série com os prefeituráveis de Itajaí, no Litoral Norte. Comandada pela repórter Juliana Senne e pela apresentadora Marina Maimone, a entrevista da vez foi com o candidato Carlos Chiodini (MDB).

