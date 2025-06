Choro, fé e promessas falsas: entenda como golpe antigo foi desfeito em Joinville Em 2024, Santa Catarina registrou 80 casos do golpe do bilhete premiado; este ano o número já passou de 90 casos ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h56 ) twitter

Promessas de recompensas, apelos emocionais e histórias bem contadas: esses são alguns dos artifícios usados por golpistas para aplicar o velho, mas ainda eficiente, golpe do bilhete premiado. Idosos costumam ser o principal alvo desse tipo de crime, mas a polícia alerta que qualquer pessoa, independente da idade ou experiência, pode ser enganada se não estiver atenta. Em Santa Catarina, em 2024 foram registrados 80 casos do golpe do bilhete premiado. Em 2025, só até abril, 90 casos já tinham sido contabilizados.

Para entender melhor como esse golpe opera e as medidas que podem ser tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

