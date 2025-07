Chuva de granizo ‘pinta’ grama de branco no Meio-Oeste de SC Segundo a Defesa Civil, a tendência é que chuvas e temporais continuem em todo o estado na próxima semana ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 28/07/2025 - 00h17 ) twitter

Uma forte chuva de granizo atingiu a zona rural do município de Zortéa, no Meio-Oeste de Santa Catarina, na noite de sábado (26). Imagens feitas por moradores mostram as pedras de gelo cobrindo toda a grama e deixando o chão branco.

Para mais detalhes sobre este fenômeno e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

