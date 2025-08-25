Chuva e ventos de 75 km/h geram alerta de deslizamentos em cidades de SC nas próximas horas
Além do alerta de deslizamentos e chuva persistente para 49 cidades de SC, frio atinge todo o estado e máxima não passa de 15°C
Cerca de 50 cidades da Serra, do Litoral Sul e do Meio-Oeste de Santa Catarina entraram em alerta amarelo na manhã deste domingo (24). Conforme a Defesa Civil, há risco de que a chuva persistente, que atingiu essas regiões durante a madrugada, siga ao longo do dia e provoque deslizamentos nas próximas horas.
Cerca de 50 cidades da Serra, do Litoral Sul e do Meio-Oeste de Santa Catarina entraram em alerta amarelo na manhã deste domingo (24). Conforme a Defesa Civil, há risco de que a chuva persistente, que atingiu essas regiões durante a madrugada, siga ao longo do dia e provoque deslizamentos nas próximas horas.
Para mais informações e detalhes sobre a situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais informações e detalhes sobre a situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: