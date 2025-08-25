Chuva e ventos de 75 km/h geram alerta de deslizamentos em cidades de SC nas próximas horas Além do alerta de deslizamentos e chuva persistente para 49 cidades de SC, frio atinge todo o estado e máxima não passa de 15°C ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 24/08/2025 - 23h17 ) twitter

Cerca de 50 cidades da Serra, do Litoral Sul e do Meio-Oeste de Santa Catarina entraram em alerta amarelo na manhã deste domingo (24). Conforme a Defesa Civil, há risco de que a chuva persistente, que atingiu essas regiões durante a madrugada, siga ao longo do dia e provoque deslizamentos nas próximas horas.

