Chuva e ventos de 75 km/h geram alerta de deslizamentos em cidades de SC nas próximas horas

Além do alerta de deslizamentos e chuva persistente para 49 cidades de SC, frio atinge todo o estado e máxima não passa de 15°C

ND Mais

ND Mais

Leo Munhoz

Cerca de 50 cidades da Serra, do Litoral Sul e do Meio-Oeste de Santa Catarina entraram em alerta amarelo na manhã deste domingo (24). Conforme a Defesa Civil, há risco de que a chuva persistente, que atingiu essas regiões durante a madrugada, siga ao longo do dia e provoque deslizamentos nas próximas horas.

