Chuva forte em SC gera alerta laranja para alto risco de alagamentos Chuva é causada pela atuação de um cavado associado a um sistema de baixa pressão no oceano, na altura do litoral do estado ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h18 )

A chuva forte em Santa Catarina fez a Defesa Civil disparar um alerta para risco alto de alagamentos entre esta terça-feira (26) e quarta-feira (27). Conforme a previsão, o tempo chuvoso é causado pela atuação de um cavado associado a um sistema de baixa pressão no oceano, na altura do litoral do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os riscos e recomendações da Defesa Civil.

