Chuva forte em SC gera alerta laranja para alto risco de alagamentos

Chuva é causada pela atuação de um cavado associado a um sistema de baixa pressão no oceano, na altura do litoral do estado

ND Mais|Do R7

A chuva forte em Santa Catarina fez a Defesa Civil disparar um alerta para risco alto de alagamentos entre esta terça-feira (26) e quarta-feira (27). Conforme a previsão, o tempo chuvoso é causado pela atuação de um cavado associado a um sistema de baixa pressão no oceano, na altura do litoral do estado.

