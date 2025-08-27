Chuva forte em SC gera alerta laranja para alto risco de alagamentos
Chuva é causada pela atuação de um cavado associado a um sistema de baixa pressão no oceano, na altura do litoral do estado
A chuva forte em Santa Catarina fez a Defesa Civil disparar um alerta para risco alto de alagamentos entre esta terça-feira (26) e quarta-feira (27). Conforme a previsão, o tempo chuvoso é causado pela atuação de um cavado associado a um sistema de baixa pressão no oceano, na altura do litoral do estado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os riscos e recomendações da Defesa Civil.
