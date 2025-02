Chuva intensa causada pelo calor e circulação marítima deve atingir Litoral Norte de SC Condições de chuva intensa podem gerar alto risco de alagamentos e enxurradas em diversos pontos do estado ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 18h27 ) twitter

O fim desta terça-feira (28) deve ser marcado por chuva intensa no Litoral Norte de Santa Catarina. A condição é causada por uma mistura de calor, umidade e a circulação marítima no estado.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os riscos associados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

