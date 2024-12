Chuva, nuvens e momentos de sol: veja previsão do tempo para Litoral Norte de SC Chuva, nuvens e momentos de sol: veja previsão do tempo para Litoral Norte de SC ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 10h09 (Atualizado em 02/12/2024 - 10h09 ) twitter

Chuva em Itajaí

O mês de dezembro inicia no Litoral Norte de Santa Catarina e o tempo segue de forma parecida com os últimos dias. O predomínio das nuvens e períodos de sol devem prosseguir ao longo da semana.

