Chuvas de janeiro: governo federal reconhece situação de emergência em 11 cidades de SC No total, 49 cidades brasileiras foram contempladas com o reconhecimento por chuvas, alagamentos, granizo, vendavais ou estiagem ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 22h45 (Atualizado em 07/02/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta sexta-feira (7), a situação de emergência em 49 cidades afetadas por desastres. Entre elas, estão 11 cidades catarinenses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação e as medidas que estão sendo tomadas.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Ônibus de turismo é flagrado despejando esgoto no Centro de Florianópolis

Queda de avião: 20 pessoas morreram em oito acidentes aéreos no Brasil nos últimos quatro meses

Valor do dólar fecha em queda após novas ameaças tarifárias de Trump; confira a cotação