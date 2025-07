Chuvas e mínimas de 7°C: frente fria avança e ‘muda o tempo’ em diversas regiões do Brasil Avanço da massa de ar polar derruba os termômetros e traz instabilidade para capitais como Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A chegada de uma frente fria pelo oceano, associada a uma massa de ar polar, altera drasticamente o tempo no Sul e no Sudeste do Brasil a partir da madrugada de quinta-feira (24). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o novo sistema provoca frio intenso, céu encoberto e aumento significativo da umidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças climáticas que estão afetando o Brasil!

Leia Mais em ND Mais:

Justiça de SC acata denúncia e torna réu atirador de academia de Lages

Após 27 anos de vínculo, Justiça devolve papagaio a mulher abalada com separação em SC

Como colocar DIU de graça em Balneário Camboriú?