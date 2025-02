Chuvas em SC: adolescente morre, cidades decretam emergência e Estado reforça ajuda humanitária A semana foi marcada pelas fortes chuvas em diversas regiões do estado, principalmente no Norte de Santa Catarina; os municípios de... ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 15/02/2025 - 13h45 ) twitter

A semana foi marcada por fortes chuvas em diversas regiões de Santa Catarina, causando transtornos e prejuízos. No Norte do estado, os municípios de Araquari e Guaramirim decretaram situação de emergência. Em Blumenau, um adolescente foi levado pela correnteza e não resistiu. Diante da situação, o Governo do Estado mobilizou kits de assistência humanitária e discute medidas emergenciais para enfrentar os impactos das chuvas.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

