Chuvas em SC: veja como fica a 2ª rodada do Campeonato Catarinense Segunda rodada do Campeonato Catarinense teve apenas um jogo adiado até aqui; veja o panorama de cada região ND Mais|Do R7 17/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 17/01/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santa Catarina vem sendo muito afetada nas últimas horas em função das fortes chuvas que assolam boa parte do Estado. A partida entre Chapecoense e Marcílio Dias, por exemplo, teve de ser adiada em função dos voos cancelados.

Para mais detalhes sobre como as chuvas impactaram os jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prefeito e vice são investigados por compra de votos em cidade de SC

Perdeu a placa do carro nas chuvas do Litoral Norte? Saiba como recuperá-la

Qual a importância da logística para as empresas?