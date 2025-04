Chuvas, frio e geadas? Saiba como fica o tempo em SC com o fim do La Niña Agências meteorológicas confirmam retorno à neutralidade no Oceano Pacífico com o fim do fenômeno; especialista explica como fica o...

ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share