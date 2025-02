Chuvas geram ocorrência em todas as regiões de Florianópolis; veja mapa Norte da Ilha, Centro e Continente foram as áreas mais afetadas ND Mais|Do R7 17/01/2025 - 18h28 (Atualizado em 17/01/2025 - 18h28 ) twitter

O grande volume de chuvas, em poucas horas, causou dezenas de ocorrências em Florianópolis, danificando pontos das áreas Norte, Centro e Continente da cidade. Conforme levantamento da administração municipal, foram registradas mais de 186 ocorrências, entre a noite de quinta e manhã desta sexta-feira (17).

Para mais detalhes sobre os estragos e as áreas afetadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

