Chuvas intensas e persistentes podem atingir Litoral de Santa Catarina, prevê Ciram Além das chuvas, temperaturas despencam em comparação com as máximas atingidas durante a onda de calor ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 14h06

Chuvas intensas e persistentes podem atingir o litoral de Santa Catarina entre esta terça (11) e quarta-feira (12), previu a Epagri/Ciram. O tempo nublado e as pancadas amenizam as temperaturas, que despencam em comparação com as máximas atingidas durante a onda de calor que afetou o estado na semana anterior.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões e como se preparar para as chuvas!

