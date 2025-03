Chuvas irregulares e calor acima da média devem marcar os próximos meses em Santa Catarina Previsão indica estiagem no Oeste e volumes de chuvas acima da média em algumas regiões; temperaturas seguirão elevadas ND Mais|Do R7 29/03/2025 - 18h49 (Atualizado em 29/03/2025 - 18h49 ) twitter

A previsão aponta para calor intenso nos próximos três meses em algumas regiões – Foto: Divulgação/Freepik/ND Santa Catarina enfrentará chuvas irregulares e temperaturas acima da média nos próximos três meses, segundo o Fórum Climático Catarinense. A previsão aponta estiagem prolongada no Grande Oeste e chuva acima da média em outras áreas do estado. O clima também será mais quente do que o habitual. Especialistas alertam para impactos na agricultura e no abastecimento de água.

Para mais detalhes sobre as previsões climáticas e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

