Cianorte x JEC: onde assistir ao vivo, horário e escalações no mata-mata da Série D
Cianorte e JEC se enfrentam neste domingo, às 15h, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D; Joinville tem que vencer para ir...
Cianorte e JEC se enfrentam neste domingo (10), às 15h, no Estádio Albino Turbay. A partida tem transmissão ao vivo e é o jogo de volta da segunda fase da Série D do Brasileiro. Joinville e Cianorte empataram o jogo de ida em 1 a 1 e uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis. Quem passar garante vaga nas oitavas de final da competição.
