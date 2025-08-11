Cianorte x JEC: onde assistir ao vivo, horário e escalações no mata-mata da Série D Cianorte e JEC se enfrentam neste domingo, às 15h, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D; Joinville tem que vencer para ir... ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 02h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Cianorte e JEC se enfrentam neste domingo (10), às 15h, no Estádio Albino Turbay. A partida tem transmissão ao vivo e é o jogo de volta da segunda fase da Série D do Brasileiro. Joinville e Cianorte empataram o jogo de ida em 1 a 1 e uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis. Quem passar garante vaga nas oitavas de final da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste confronto emocionante!

Leia Mais em ND Mais:

Catarinense que viajou o mundo com Pop 100 morre em acidente com tia no Chile

Na volta ao Centreventos Cau Hansen, JEC Futsal é derrotado pelo Minas na Liga Nacional

Sob risco de desabar, MPSC pede demolição imediata da antiga rodoviária de Florianópolis