Ciclista fica ferido após acidente na SC-108 Ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (26) em Cocal do Sul, no interior do estado ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 00h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente na SC-108 em Cocal do Sul, na região Sul. A ocorrência, atendida pelo Corpo de Bombeiros, foi registrada por volta das 7h40 desta segunda-feira (26) no Centro do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Mãe chama facção para castigar filha após menina de 10 anos ir a motel com idoso

Carga com 14,5 toneladas de tainha é apreendida e vira doação para entidades beneficentes em SC

‘Meu mundo caiu’: exame detecta álcool em criança autista após aulas em SC; MP investiga