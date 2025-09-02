Logo R7.com
Ciclista morre em acidente na BR-101, em Itajaí

Ele foi atingido por um carro no quilômetro 125 da rodovia

ND Mais|Do R7

Um ciclista morreu em um acidente na BR-101, em Itajaí. Ele foi atingido por um carro no quilômetro 125 da rodovia, na noite deste sábado (30). A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para atender a ocorrência por volta das 19h40.

