Ciclista morre em acidente na BR-101, em Itajaí
Ele foi atingido por um carro no quilômetro 125 da rodovia
Um ciclista morreu em um acidente na BR-101, em Itajaí. Ele foi atingido por um carro no quilômetro 125 da rodovia, na noite deste sábado (30). A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para atender a ocorrência por volta das 19h40.
