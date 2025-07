Ciclista morre na BR-101 e caminhão causa novo acidente ao tentar frear sobre o corpo em SC Condutor só viu o atropelamento depois do impacto; caminhão tentou evitar e gerou colisão traseira ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 23h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 23h58 ) twitter

Um ciclista morreu na BR-101, em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (13), por volta das 4h30. Ele estaria atravessando a rodovia com a bicicleta na mão e acabou sendo atropelado por um carro que transitava no sentido Sul (Florianópolis). Equipes da Polícia Científica, do Instituto Médico Legal (IML) e das polícias Civil e Federal estiveram no local. O acidente causou um congestionamento no sentido Sul de cerca de 5km, que vai até Balneário Camboriú.

