Ciclista 'peladão' é preso após usar 'calção fake' feito de tinta no PR Homem de 50 anos estava apenas com uma camisa preta e as partes íntimas cobertas por tinta preta ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 15h08 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h08 )

Um ciclista de 50 anos foi preso por ato obsceno ao ser encontrado nu da cintura para baixo em via pública. Ele havia feito uma pintura com tinta preta para simular um calção. O caso aconteceu em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Para saber mais sobre essa inusitada história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

