Ciclista perde controle, colide contra portão e morre em Joinville O acidente ocorreu por volta das 16h, após ele ter perdido o controle da bicicleta ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um ciclista morreu na tarde desta quinta-feira (17), no bairro Boehmerwald, em Joinville, no Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 16h, após ele ter perdido o controle da bicicleta. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o homem descia uma rua do bairro quando não conseguiu frear e colidiu contra o portão de uma residência, a estrutura chegou a cair. A moradora da casa tentou socorrê-lo, mas percebeu que ele já estava sem vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Samuel volta e técnico do Figueirense aguarda por reforços na Série C

Avaí fica próximo de anunciar retorno de atacante e tem possível saída também no ataque

‘Não cometi crime’: vereador mais jovem de Joinville recusa acordo e segue embate com colega