Ciclista que se envolveu em acidente com caminhão na SC-156 morre no hospital Ciclista que se envolveu em acidente com caminhão na SC-156 morre no hospital ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ciclista que se envolveu em acidente

O ciclista que sofreu ferimentos graves após bater de frente com caminhão Volvo/VM 330 na SC-156, no município de Lajeado Grande, no Oeste de Santa Catarina, morreu no hospital nesta terça-feira (12).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Operação contra organização criminosa resulta em 14 prisões em SC, PR e MS

Entra em vigor em Florianópolis lei que garante matrícula de irmãos na mesma escola

Por que existe uma escassez de motoristas de caminhão no Brasil?