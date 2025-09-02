Ciclista resgata ‘histórias perdidas’ de Blumenau com vídeos curiosos nas redes sociais O projeto virou sucesso nas redes sociais e já acumula mais de meio milhão de curtidas ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 23h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 23h17 ) twitter

Em vez de livros empoeirados e longas linhas do tempo, o ciclista, Jaison Reinert, 40 anos, conhecido como Zig, decidiu contar a histórias perdidas de Blumenau de um jeito nada convencional: pedalando pela cidade e gravando vídeos cheios de humor e curiosidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as aventuras do Zig da Zica!

