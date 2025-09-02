Ciclista resgata ‘histórias perdidas’ de Blumenau com vídeos curiosos nas redes sociais
O projeto virou sucesso nas redes sociais e já acumula mais de meio milhão de curtidas
Em vez de livros empoeirados e longas linhas do tempo, o ciclista, Jaison Reinert, 40 anos, conhecido como Zig, decidiu contar a histórias perdidas de Blumenau de um jeito nada convencional: pedalando pela cidade e gravando vídeos cheios de humor e curiosidades.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as aventuras do Zig da Zica!
Leia Mais em ND Mais:
