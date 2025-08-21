Ciclone causa ondas grandes e ventos de até 75 km/h em Santa Catarina; veja até quando
Depois do ciclone, temperaturas devem chegar a 30°C em boa parte de Santa Catarina, um calor atípico para esta época do ano
O ciclone extratropical que está de passagem pelo litoral entre a Argentina e o Uruguai deve afetar Santa Catarina até esta quarta-feira (20). Conforme a Defesa Civil, a combinação do fenômeno com uma frente fria provoca chuva isolada, ventos fortes e ondas grandes.
O ciclone extratropical que está de passagem pelo litoral entre a Argentina e o Uruguai deve afetar Santa Catarina até esta quarta-feira (20). Conforme a Defesa Civil, a combinação do fenômeno com uma frente fria provoca chuva isolada, ventos fortes e ondas grandes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o ciclone e suas consequências!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o ciclone e suas consequências!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: