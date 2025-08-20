Ciclone extratropical atinge regiões do Brasil com temporais a partir desta terça-feira (19)
Além da chuva, o ciclone extratropical provoca risco de granizo a moradores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina; ventania inclui...
Um ciclone extratropical promete mudar o tempo no Sul do Brasil a partir desta terça-feira (19). O fenômeno deve trazer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, ventos que podem ultrapassar os 50 km/h e até queda de granizo em algumas regiões.
Um ciclone extratropical promete mudar o tempo no Sul do Brasil a partir desta terça-feira (19). O fenômeno deve trazer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, ventos que podem ultrapassar os 50 km/h e até queda de granizo em algumas regiões.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos do ciclone.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos do ciclone.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: