Ciclone extratropical atinge regiões do Brasil com temporais a partir desta terça-feira (19)

Além da chuva, o ciclone extratropical provoca risco de granizo a moradores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina; ventania inclui...

ND Mais|Do R7

Um ciclone extratropical promete mudar o tempo no Sul do Brasil a partir desta terça-feira (19). O fenômeno deve trazer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, ventos que podem ultrapassar os 50 km/h e até queda de granizo em algumas regiões.

