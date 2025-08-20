Ciclone extratropical atinge regiões do Brasil com temporais a partir desta terça-feira (19) Além da chuva, o ciclone extratropical provoca risco de granizo a moradores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina; ventania inclui... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 04h17 (Atualizado em 20/08/2025 - 04h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um ciclone extratropical promete mudar o tempo no Sul do Brasil a partir desta terça-feira (19). O fenômeno deve trazer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, ventos que podem ultrapassar os 50 km/h e até queda de granizo em algumas regiões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos do ciclone.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Van escolar com crianças é prensada contra caminhão em Itajaí

Ciclone extratropical deve provocar ventos de até 70 km/h no Oeste de SC

Luxo nas redes, cocaína em casa: casal de influenciadores é preso com milhões em drogas em SC