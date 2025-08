Ciclone extratropical danifica estrutura e interdita plataforma de cidade litorânea em SC Estrutura na Zona Norte de Balneário Rincão foi fechada temporariamente para atividades de pesca e para visitação nesta terça-feira... ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 21h18 ) twitter

A Plataforma da Zona Norte de Balneário Rincão, no Litoral Sul de Santa Catarina, foi interditada para atividades de pesca e para visitação. Em função do ciclone extratropical que avançou no estado e causou maré alta, a estrutura foi danificada e compromete a segurança das pessoas.

Saiba mais sobre os danos e as medidas tomadas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

