Ciclone extratropical deve provocar ventos de até 70 km/h no Oeste de SC
Rajadas podem chegar a 70 km/h entre esta terça (19) e quarta-feira (20); há risco de destelhamentos e queda de árvores
A Defesa Civil de Chapecó, no Oeste catarinense, emitiu um boletim de gestão de riscos na manhã desta terça-feira (19) alertando para a formação de um ciclone extratropical no Sul do Rio Grande do Sul e Uruguai, que deve provocar ventos fortes no município e na região.
A Defesa Civil de Chapecó, no Oeste catarinense, emitiu um boletim de gestão de riscos na manhã desta terça-feira (19) alertando para a formação de um ciclone extratropical no Sul do Rio Grande do Sul e Uruguai, que deve provocar ventos fortes no município e na região.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os riscos e orientações da Defesa Civil.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os riscos e orientações da Defesa Civil.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: