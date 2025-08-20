Logo R7.com
Ciclone extratropical deve provocar ventos de até 70 km/h no Oeste de SC

Rajadas podem chegar a 70 km/h entre esta terça (19) e quarta-feira (20); há risco de destelhamentos e queda de árvores

ND Mais|Do R7

A Defesa Civil de Chapecó, no Oeste catarinense, emitiu um boletim de gestão de riscos na manhã desta terça-feira (19) alertando para a formação de um ciclone extratropical no Sul do Rio Grande do Sul e Uruguai, que deve provocar ventos fortes no município e na região.

