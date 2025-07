Ciclone, geada e neve? Massa de ar polar cria cenário raro para o Sul do Brasil; saiba quando Com frio extremo e umidade, previsão aponta chance de neve nas serras gaúcha e catarinense; litoral do RS enfrenta ventos fortes e... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 06h57 ) twitter

ND Mais

A combinação entre uma massa de ar polar e a influência de um ciclone extratropical em alto-mar pode provocar neve nos pontos mais altos das serras Catarinense e gaúcha entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (29). De acordo com a Climatempo, o fenômeno será impulsionado pela queda acentuada das temperaturas, associada à umidade que ainda permanece na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões e detalhes sobre este raro fenômeno no Sul do Brasil!

