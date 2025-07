Ciclone se afasta de SC, mas alerta para maré alta continua; ondas podem chegar a 8 metros Ciclone foi embora, mas o mar continua agitado, com ondas de até 8 metros que mantêm risco à orla, à navegação e à pesca, diz meteorologista... ND Mais|Do R7 30/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Ondas de até 8 metros ainda atingem o litoral de Santa Catarina, mesmo após o afastamento do ciclone extratropical que causou estragos na madrugada de terça-feira (29). O mar segue perigoso pelo menos até sexta-feira (1º), com risco de erosão costeira, ressaca e avanço das águas sobre áreas urbanas, segundo a Defesa Civil e especialistas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o fenômeno!

Leia Mais em ND Mais:

Tubulação se rompe, ‘rio de lama’ invade casas e força evacuação de famílias em Florianópolis

Fotos raras revelam casas em estilo enxaimel na Blumenau colonial

Multimilionário e inédito: BRT quer mudar como os catarinenses se deslocam no litoral