Cidade com 32 km de praias abre processo seletivo com salários de até R$ 4,9 mil
Itapoá abre processo seletivo com inscrições até 31 de agosto para vagas em níveis médio e superior
A Prefeitura de Itapoá, cidade que recentemente entrou para a elite do turismo nacional, abriu processo seletivo para contratação de profissionais de níveis médio e superior. O processo oferece três vagas imediatas, além de formar cadastro válido por dois anos após a divulgação do resultado.
A Prefeitura de Itapoá, cidade que recentemente entrou para a elite do turismo nacional, abriu processo seletivo para contratação de profissionais de níveis médio e superior. O processo oferece três vagas imediatas, além de formar cadastro válido por dois anos após a divulgação do resultado.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as vagas e como se inscrever!
Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as vagas e como se inscrever!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: