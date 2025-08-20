Cidade com 32 km de praias abre processo seletivo com salários de até R$ 4,9 mil Itapoá abre processo seletivo com inscrições até 31 de agosto para vagas em níveis médio e superior ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 23h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 23h38 ) twitter

A Prefeitura de Itapoá, cidade que recentemente entrou para a elite do turismo nacional, abriu processo seletivo para contratação de profissionais de níveis médio e superior. O processo oferece três vagas imediatas, além de formar cadastro válido por dois anos após a divulgação do resultado.

