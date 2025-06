Cidade com 32 mil habitantes tem o maior salto de homicídios em SC nos primeiros meses do ano Alta em município vai na contramão da estatística de homicídios em SC, que registrou o menor número dos últimos quatro anos entre janeiro... ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 18h56 ) twitter

São João Batista, na Grande Florianópolis, foi o município com o maior aumento de homicídios entre janeiro e maio, em Santa Catarina. O número de assassinatos na cidade de 32.687 habitantes passou de zero, no mesmo período do ano passado, para seis neste ano. As informações são do relatório de maio da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina.

Para entender melhor essa alarmante situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

