Cidade com 5,9 mil habitantes lidera ranking de qualidade de vida em SC

Com apenas 5,9 mil habitantes, Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi reconhecida como o município com a melhor qualidade de vida do estado, de acordo com o IPS (Índice de Progresso Social) Brasil 2025. A cidade também ocupa o sétimo lugar no ranking nacional, que avalia 5.570 municípios com base em indicadores sociais e ambientais.

