Cidade com 7 mil habitantes em SC abre processo seletivo com inscrição gratuita Seis cargos estão disponíveis em Major Vieira, com formação de cadastro reserva; provas serão realizadas no dia 3 de agosto e não há...

A Prefeitura de Major Vieira, no Planalto Norte catarinense, abriu nesta semana as inscrições para um processo seletivo com seis vagas temporárias e formação de cadastro reserva. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior. Os profissionais selecionados atuarão em diferentes secretarias municipais. As inscrições seguem abertas até sexta-feira (25) e podem ser feitas por e-mail ou presencialmente. A prova escrita será aplicada no dia 3 de agosto e o resultado será divulgado no dia 8 de agosto.

Saiba mais sobre as vagas e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

