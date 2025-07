Cidade com maior PIB de SC atinge maior período sem homicídios desde 2008 Itajaí registra 92 dias consecutivos sem homicídios; crime teve uma redução de 40% no primeiro semestre de 2025 ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 03h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 03h17 ) twitter

Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, registrou 92 dias consecutivos sem homicídios nesta última terça-feira (22). A contagem começou em 21 de abril, data da última morte violenta registrada na cidade. Conforme a Prefeitura de Itajaí, este número é um recorde para o município, superando marca anterior de 91 dias consecutivos sem mortes violentas, registrada desde que os dados passaram a ser computados em 2008.

Para saber mais sobre essa conquista da cidade e as ações que levaram a essa redução, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

