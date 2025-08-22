Cidade com melhor média salarial em região de SC tem menos de 4 mil habitantes
Treviso, no Sul do estado, tem como principais fontes econômicas a extração de carvão e a agricultura
Com 3.782 habitantes, Treviso tem a melhor média salarial – 3,6 salários mínimos -, do Sul de Santa Catarina, conforme dados de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O município, cuja principal atividade econômica é a extração de carvão, tem 1.934 pessoas empregadas.
