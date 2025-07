Cidade da Grande Florianópolis lança concurso com mais de 80 vagas e salários até R$ 14,5 mil Oportunidades vão desde operador de máquinas pesadas até professor e enfermeiro da rede municipal; inscrições vão de 15 de julho a... ND Mais|Do R7 13/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 13/07/2025 - 07h57 ) twitter

A Prefeitura de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, abriu dois concursos públicos para o preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.274,95 a R$ 14.586,53.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

